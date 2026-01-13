Seconda classe il nuovo spettacolo di Controcanto Collettivo in scena al Concordia

Il teatro Concordia di Marsciano ospita venerdì 16 gennaio alle 20.45 lo spettacolo \

La stagione del teatro Concordia di Marsciano prosegue venerdì 16 gennaio alle 20.45 con Seconda classe, il nuovo spettacolo di Controcanto Collettivo, compagnia romana nata nel 2011 come prosecuzione di un percorso laboratoriale guidato da Clara Sancricca e che anno dopo anno sta conquistando la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

