Al Teatro Duse un nuovo anno di grande spettacolo tra musica prosa danza e storie di donne

Al Teatro Duse, il nuovo anno porta un ricco calendario di eventi, tra musica, prosa, danza e storie di donne. La programmazione include spettacoli di musical, teatro classico e contemporaneo, balletto e grandi artisti internazionali, offrendo un’esperienza culturale completa e diversificata per il pubblico.

Nel nuovo anno il Teatro Duse è pronto a conquistare il pubblico con una programmazione che spazia dai cult del musical alla drammaturgia classica e contemporanea, da balletto fino alle grandi voci della musica internazionale. A inaugurare il cartellone di gennaio è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del musical: il pluripremiato Hairspray (4 gennaio). Il cult di Broadway torna in scena nell'edizione italiana firmata da Danny Lanza, con un cast di 26 artisti guidati da Matilde Prandi ed Eraldo Moretto. Per celebrare la tradizionale Befana solidale a sostegno della Fondazione Gli amici di Luca – Casa dei Risvegli "Luca de Nigris", Fantateatro porta in scena il family show La Regina della Nevi (6 gennaio) liberamente ispirato all'omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

