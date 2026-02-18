Pizzo Calabro stalker arrestato | minacce e violazione degli arresti domiciliari sul luogo di lavoro dell’ex moglie

Un uomo di Pizzo Calabro è stato arrestato ieri dai Carabinieri per aver perseguitato l’ex moglie e violato gli arresti domiciliari. La vittima aveva segnalato minacce e comportamenti aggressivi sul suo luogo di lavoro, dove l’uomo si era presentato più volte nonostante i divieti. Le forze dell’ordine hanno intervenuto dopo una serie di denunce e hanno fermato l’uomo, che continuava a seguire e intimidire l’ex moglie. L’arresto si inserisce in una serie di interventi contro le violenze di questa natura nella zona.

Pizzo Calabro, Stalker Arrestato: Una Spirale di Violenza Ignora i Divieti. Un uomo di Pizzo Calabro è stato arrestato ieri, 18 febbraio 2026, dai Carabinieri per atti persecutori e violazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio, avvenuto nel centro della cittadina vibonese, ha visto l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e con divieto di avvicinamento alla sua ex coniuge, recarsi nel luogo di lavoro della donna, minacciandola di morte. L’intervento tempestivo dei militari ha scongiurato un esito ancora più grave. Un Clima di Paura Preesistente. La vicenda si inserisce in un contesto di pregressa violenza e intimidazione nei confronti della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

