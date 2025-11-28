Continue violazioni degli arresti domiciliari | 34enne arrestato dalla Polizia Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di sospensione degli arresti domiciliari con il ripristino della detenzione in carcere nei confronti di un 34enne originario di Manduria ritenuto presunto responsabile dei reati di evasione ed inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sua misurate detentiva. Il personale del Commissariato di Manduria, nella costante attività di controllo e monitoraggio dei pregiudicati della zona sottoposti a misure di polizia, ha accertato che un 34enne sottoposto agli arresti domiciliari avrebbe in più occasioni, anche con scuse banali, violato le prescrizioni imposte dalla sua misura di polizia per uscire dal suo domicilio senza chiedere la necessaria autorizzazione all’Autorità Giudiziaria competente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Continue violazioni degli arresti domiciliari: 34enne arrestato dalla Polizia Stato

