Guida con una patente falsa | 45enne pizzicata e denunciata dalla polizia locale

Una donna di 45 anni è stata fermata e denunciata dalla polizia locale di Monza mentre guidava con una patente falsa. L'intervento ha portato alla scoperta delle irregolarità, evidenziando le conseguenze di utilizzare documenti falsi per mettersi alla guida.

Guidava per le strade di Monza, ma aveva una patente falsa. A fermarla e denunciarla sono stati gli agenti della polizia locale di Monza. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di martedì 9 dicembre a Monza, nei pressi della Villa Reale. A fermare l’automobilista – una donna straniera di 45. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

