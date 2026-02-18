Pixel 10a con sos satellitare ricarica rapida e supporto airdrop e molto altro

Il Pixel 10a è stato presentato da Google, che ha deciso di inserirlo tra i modelli di fascia media per rispondere alla crescente domanda di smartphone accessibili con funzionalità avanzate. Tra le novità troviamo il supporto al SOS satellitare, una ricarica rapida più efficiente e la compatibilità con Airdrop, per condividere facilmente file. Google punta a offrire un dispositivo completo senza alzare troppo il prezzo. Il telefono si distingue anche per il design leggero e compatto, pensato per l’uso quotidiano.

il pixel 10a rappresenta l'aggiornamento intermedio della gamma google pixel, mirato a offrire un'esperienza vicino a quella dei dispositivi di punta pur mantenendo un prezzo contenuto. l'azienda mette in evidenza materiali riciclati, durata migliorata e caratteristiche di connettività avanzate, oltre a una disponibilità in pre-ordine con consegna programmata entro tempi definiti. di seguito vengono riassunte le principali novità, l'estetica, le prestazioni e le condizioni di vendita. pixel 10a: specifiche principali e disponibilità. design e materiali. il pixel 10a adotta un design piatto con una isola fotografica posteriore adiacente al profilo, rimasta a filo con la cover.