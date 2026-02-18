Pixel 9 si unisce ufficialmente al pixel 10 con supporto quick share-airdrop

Il Pixel 9 si collega al Pixel 10 grazie alla funzione di condivisione rapida, dopo che Google ha confermato ufficialmente la compatibilità tra Quick Share e AirDrop. Questa novità permette di inviare facilmente foto e documenti tra smartphone di Google e Apple, senza bisogno di applicazioni aggiuntive. Per esempio, ora un utente Android può condividere un video con un amico che possiede un iPhone, semplicemente selezionando il file e scegliendo la nuova opzione di scambio.

l’ interoperabilità tra quick share e AirDrop è stata confermata ufficialmente, aprendo la possibilità di scambiare file tra dispositivi google pixel e dispositivi Apple. la funzione, ora disponibile per la serie pixel 9, si aggiorna con disponibilità graduale nelle prossime settimane, offrendo trasferimenti diretti in modalità peer-to-peer e senza inoltrare i dati tramite server. interoperabilità quick share-airdrop: espansione per la serie pixel 9. l’implementazione consente di inviare e ricevere contenuti direttamente tra pixel e dispositivi apple, sfruttando la modalità “Everyone for 10 minutes” di AirDrop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Pixel 9 si unisce ufficialmente al pixel 10 con supporto quick share-airdrop Leggi anche: I Pixel 10 riscontrano un bug dopo l’arrivo del Quick Share compatibile con AirDrop Pixel 9 compatibilità quick share di android con airdrop in arrivoGoogle ha annunciato che il Pixel 9 supporterà presto la funzione Quick Share di Android, rendendo possibile condividere file più facilmente con dispositivi iOS grazie a una nuova compatibilità con AirDrop. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Una pergola non è una semplice soluzione da esterno: è uno spazio che unisce le persone Grazie alle loro lamelle orientabili e alle chiusure laterali, le pergole bioclimatiche creano ambienti da vivere in ogni momento, regolando luce, aria e riparo con na facebook