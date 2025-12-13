Sicurezza | 24 telecamere in più per l’Unione

L’Unione Tresinaro Secchia ha rafforzato il proprio sistema di videosorveglianza nel comprensorio ceramico reggiano, installando 24 nuove telecamere. Questo intervento mira a incrementare la sicurezza e prevenire situazioni di rischio, garantendo un ambiente più protetto per cittadini e attività locali. Il potenziamento rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela del territorio.

Più sicurezza nel comprensorio ceramico reggiano, grazie alle nuove telecamere. L’ Unione Tresinaro Secchia ha infatti potenziato il proprio sistema di videosorveglianza. La giunta dell’Unione ha deliberato l’approvazione del progetto di installazione di ulteriori 24 telecamere Ocr dedicate alla lettura targhe che saranno distribuite in 22 postazioni: quattro per ogni comune (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). L’intervento, dal valore di 380mila euro, nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, migliorare le attività di prevenzione e controllo del territorio e sostenere in modo più efficace il lavoro della polizia locale e forze dell’ordine. Ilrestodelcarlino.it

