Minerva al bivio | Piteo Cuppone o Mita Centrodestra può convergere su idea di città di Coppola

A Gallipoli, il centrodestra si trova davanti a una scelta tra Piteo, Cuppone e Mita, mentre si discute sulla possibilità di convergere sull’idea di città proposta da Coppola. Le dichiarazioni ufficiali indicano che la situazione è ancora in fase di definizione, con poche certezze riguardo alle mosse future e ai candidati che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative.

GALLIPOLI – Le dichiarazioni ufficiali parlano di tempi ancora prematuri e voci con pochi sostrati di attinenza ai movimenti reali e alle manovre per definire il quadro delle prossime elezioni amministrative in quel di Gallipoli dove lo scenario resta ancora nebuloso.Sui tavoli delle coalizioni.

Minerva scioglie riserve, via al rimpasto: Padovano, Piteo e Fattizzo entrano in giunta - GALLIPOLI – Attesa finita per la rimodulazione della giunta comunale di palazzo Balsamo che da alcuni mesi attendeva in particolare la sostituzione assessorile ... lecceprima.it

Gallipoli, il rimpasto di Minerva: vicesindaco Piteo, in giunta Padovano e Fattizzo - Rimpasto in Giunta a Gallipoli: il sindaco Stefano Minerva arruola nuovi assessori e rimodula alcune deleghe. quotidianodipuglia.it

