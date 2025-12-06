Trump decreta la fine di un mondo L’unità europea al bivio | ora o mai più

Nelle 33 cartelle del paper messo a punto dalla Casa Bianca non ci sono ambiguità, il linguaggio ha tutta la crudezza della realtà: la civiltà europea rischia la cancellazione, travolta dall’immigrazione incontrollata e dall’atteggiamento censorio del politicamente corretto. La National Security strategy è un pugno sullo stomaco della liberaldemocrazia europea e un incitamento alle forze sovraniste. Giorgia Meloni lo riconosce, e ammette: l’Europa dovrà difendersi da sé. Ora il futuro dell’Unione europea è nelle mani degli europei. La fine dell’Alleanza atlantica ha un prezzo altissimo: per l’America più alto di tutti L'articolo Trump decreta la fine di un mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump decreta la fine di un mondo. L’unità europea al bivio: ora o mai più

