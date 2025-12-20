Prato, 20 dicembre 2025 – E’ incubo a Prato per i roghi dolosi di auto che si susseguono. E nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre ci sono stati ben sei incendi che hanno distrutto in tutto una decina di mezzi. C’è grande paura tra la gente per questi episodi che si susseguono. A indagare adesso è la procura. Non si esclude nessuna ipotesi, ma c’è una certezza: i roghi sono tutti dolosi. A intervenire sono stati i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi nei vari punti. Le strade degli incendi. Tutti gli incendi, spiega la procura, sono avvenuti tra le 21.50 e le tre della notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incubo a Prato, notte di auto incendiate: roghi dolosi in più punti della città. Le indagini

Leggi anche: Prato, roghi dolosi: bruciano due furgoni e un’auto, alba di paura in città

Leggi anche: Roghi dolosi a Villa San Giovanni, l'amministrazione: "Non siamo questo, nessuno riapra le ferite del passato"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incubo a Prato, notte di auto incendiate: roghi dolosi in più punti della città. Le indagini - L’ombra di una guerra tra bande e della criminalità organizzata. msn.com