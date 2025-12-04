In casa nasconde cocaina hashish e oltre mille euro | arrestato spacciatore

Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 25 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta in centro, durante un servizio di controllo finalizzato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - In casa nasconde cocaina, hashish e oltre mille euro: arrestato spacciatore

Leggi anche questi approfondimenti

Nasconde la droga sotto il sedile dell’amico, in casa altri stupefacenti: 29enne #arrestato nel #Napoletano | https://shorturl.at/nxY90 - facebook.com Vai su Facebook

Per le donne, il pericolo di violenza non viene dagli estranei: si nasconde in casa, arriva dal partner o dai conoscenti. Lo dicono i nuovi dati Istat Vai su X

Nascondevano droga in casa: due fratelli finiscono in carcere - Due fratelli albanesi, di 23 e 33 anni, sono stati arrestati dalle forze dell’ordine a Castiglione del Lago dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di cocaina, hashish, material ... Lo riporta umbria24.it

In casa nasconde oltre un etto di sostanze tra cocaina, hashish e anfetamina: arrestato - 50 di domenica quando le forze dell’ordine arrestano un uomo fermato poco prima nel parcheggio di un centro commerciale a Terni. Si legge su umbria24.it

Sorpresi in casa con cocaina, hashish e contanti: arrestati due fratelli albanesi - I carabinieri di Castiglione del Lago, con il supporto dei militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Città della Pieve e del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato ... corrieredellumbria.it scrive

Nasconde in casa chili di hashish e cocaina: arrestato 58enne - Erano nascosti in uno zaino: li hanno trovati i carabinieri di Novate Milanese a casa di un 58enne ... Scrive milanotoday.it

Nasconde in casa hashish e cocaina, arrestato 37enne a Bologna - È quanto conservava in casa un uomo di 37 anni, residente in provincia, già sospettato dai carabinieri di nascondere droga nella sua abitazione. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Settimo Torinese, droga in casa: 22enne arrestato con hashish, cocaina e funghi allucinogeni - Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Settimo Torinese per spaccio: in casa aveva una serra e vari tipi di droga. Si legge su virgilio.it