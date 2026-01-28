È tornato il maltempo | pioggia neve e vento forte È allerta gialla

Il maltempo torna in Lombardia con pioggia, neve e vento forte. Le previsioni si sono avverate: le perturbazioni atlantiche sono arrivate e stanno già creando disagi. Strade allagate, alberi abbattuti e traffico in tilt si registrano nelle zone più colpite. La protezione civile ha emesso l’allerta gialla e invita alla prudenza. Le autorità monitorano costantemente la situazione, mentre i cittadini si preparano ad affrontare un nuovo episodio di maltempo.

Preciso e puntuale, come da previsioni: è arrivato il maltempo. Le perturbazioni atlantiche che stanno transitando in Italia non risparmiano il Nord e la Lombardia. Il meteo è peggiorato già a partire da martedì sera, con intensificazione delle perturbazioni nella notte. Continuerà a piovere per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Lombardia Maltempo

Il 9 gennaio 2026, la Toscana sarà interessata da un'allerta gialla per maltempo, con piogge e vento previsto nel pomeriggio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ciclone Harry, le immagini della tempesta in Sicilia - 1mattina News 20/01/2026

Ultime notizie su Lombardia Maltempo

Argomenti discussi: Meteo, torna il maltempo in Sicilia? Scatta l’allerta gialla: le previsioni; Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Weekend col maltempo: altro ciclone in arrivo 24 e 25 gennaio; Due giorni di sole, poi a Milano torna il maltempo: le previsioni meteo.

Il governo ha dichiarato l’emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondiIl Consiglio dei Ministri convocato lunedì ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro per la riparazione ... ilpost.it

Maltempo, Musumeci a Santa Teresa di Riva: gravi danni, la prossima settimana il CdmIl Ministro Nello Musumeci è in Sicilia e sta facendo un sopralluogo a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove ci sono stati danni immensi a causa del maltempo. Stiamo seguendo esattament ... strettoweb.com

Dopo una settimana di maltempo… finalmente Poetto Oggi il sole è tornato e noi siamo qui, vista mare Da Emerson Beach Club è la domenica giusta per prendersela con calma: pranzo in spiaggia, due chiacchiere e un calice fresco. Ti aspettiamo - facebook.com facebook

Meteo, torna il maltempo: piogge intense, neve e rischio disagi tra martedì e mercoledì x.com