Pioggia vento e mareggiate | codice giallo in Toscana

Una forte perturbazione atlantica sta raggiungendo la Toscana, portando pioggia intensa, vento forte e mareggiate lungo le coste. Le previsioni indicano che il fronte freddo attraverserà la regione nella mattina di giovedì 19 febbraio, causando allerta gialla. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. Le maree alte e le raffiche di vento potrebbero causare danni a strutture e alberi. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

E' in avvicinamento sulla Toscana una perturbazione atlantica, il cui fronte freddo transiterà nella mattina di domani, giovedì 19 febbraio. Deboli piogge sono previste già oggi, mercoledì 18, sulle zone settentrionali, in particolare nel nord-ovest, ma è da domani che le precipitazioni si.