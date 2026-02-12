Maltempo in Toscana | codice giallo per vento forte e mareggiate venerdì 13 febbraio

Vento forte e mareggiate continuano a disturbare la Toscana, con raffiche che ancora soffiano fino a 80 kmh sull’arcipelago e sulla costa centrale. Nonostante il miglioramento del cielo e la diminuzione delle piogge, il vento resta intenso e crea qualche disagio. Le autorità hanno mantenuto il codice giallo, e si aspettano ancora mareggiate nelle prossime ore. La situazione resta sotto osservazione, ma il peggio sembra ormai passato.

FIRENZE – Sta migliorando il tempo in Toscana e le piogge sono in via di esaurimento. Continua tuttavia a farsi sentire l'effetto del vento che, tra oggi e domani, continuerà a soffiare con raffiche fino a 70-80 kmh o localmente superiori sull'arcipelago e sulla costa centrale. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha per questo esteso l'allerta gialla per vento forte e mareggiate.

