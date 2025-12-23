Pioggia neve e vento | codice giallo in Toscana
Condizioni meteo in ulteriore peggioramento sulla Toscana. Dal tardo pomeriggio di oggi, martedì, e per tutta la giornata di domani, mercoledì, piogge anche a carattere di rovescio, a tratti insistenti sulle zone appenniniche orientali della regione.Per domani attese anche nevicate sull'Appennino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Allerta neve in Toscana: codice giallo da stasera, in arrivo vento forte. Le zone a rischio
