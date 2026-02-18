piogge e subito allagamenti

Ogni volta che il cielo si apre sopra Colle, le strade si allagano subito, e questa volta è successo di nuovo in via Cennini. Le forti piogge di questa mattina hanno causato l’accumulo di acqua, rendendo difficile il passaggio sia per le auto che per i pedoni. La strada si riempie rapidamente di fango e acqua, creando disagi per chi deve raggiungere il centro cittadino.

Ogni volta che il cielo sopra Colle decide di fare sul serio, in via Cennini si ripete un copione ormai fin troppo noto. Bastano piogge un po’ più insistenti perché la strada si trasformi in un improvvisato corso d’acqua, con pozzanghere che si allargano fino a lambire ingressi e marciapiedi. Quasi a non voler essere da meno, nella medesima situazione si ritrova anche un’altra via della zona bassa di Colle, ovvero via Pieve in Piano, accomunata da un’identica e cronica vulnerabilità. Nelle ultime settimane, complici le precipitazioni più frequenti, l’allagamento si è presentato più volte, suscitando l’esasperazione di residenti e commercianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

