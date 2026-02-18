Piogge e subito allagamenti
Ogni volta che il cielo si apre sopra Colle, le strade si allagano subito, e questa volta è successo di nuovo in via Cennini. Le forti piogge di questa mattina hanno causato l’accumulo di acqua, rendendo difficile il passaggio sia per le auto che per i pedoni. La strada si riempie rapidamente di fango e acqua, creando disagi per chi deve raggiungere il centro cittadino.
Ogni volta che il cielo sopra Colle decide di fare sul serio, in via Cennini si ripete un copione ormai fin troppo noto. Bastano piogge un po’ più insistenti perché la strada si trasformi in un improvvisato corso d’acqua, con pozzanghere che si allargano fino a lambire ingressi e marciapiedi. Quasi a non voler essere da meno, nella medesima situazione si ritrova anche un’altra via della zona bassa di Colle, ovvero via Pieve in Piano, accomunata da un’identica e cronica vulnerabilità. Nelle ultime settimane, complici le precipitazioni più frequenti, l’allagamento si è presentato più volte, suscitando l’esasperazione di residenti e commercianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Piogge, allagamenti a MargiA causa delle abbondanti piogge di questi giorni, Margi, tra Torre Faro e Ganzirri, si riempie d’acqua e si allaga di nuovo.
Meteo, allerta gialla per piogge e allagamentiLa sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’allerta gialla per piogge e allagamenti.
Allagamenti a Bisuschio
Argomenti discussi: Piogge e subito allagamenti; Maltempo a Roma, eterna emergenza: Troppa pioggia. Il Campidoglio cerca le contromisure; Alluvione, le opere per il Ravone: Creare accumuli d’acqua sui colli e ‘liberare’ la tombatura ostruita; Maltempo nella Tuscia: allagamenti e frane.
Civitavecchia Sottoposta a Forti Piogge e Allagamenti: Emergenza e ConseguenzeOltre a Civitavecchia, la provincia di Frosinone ha subito effetti significativi a causa del maltempo. Le intense precipitazioni hanno provocato smottamenti e allagamenti, interrompendo la ... notizie.it
Mareggiata a Fiumicino: evacuazioni e allagamenti per il maltempoSabato 14 febbraio forti piogge, temporali e raffiche di vento colpiscono il Centro-Sud, con emergenze a Fiumicino e nel Cosentino Mareggiata e allagamenti a Fiumicino – Le forti precipitazioni hanno ... liberoreporter.it
Il Teatro di Mendicino ha subito gravi danni a causa dell’allagamento e delle forti piogge di questi giorni. In queste ore stiamo lavorando insieme al Comune per verificare la situazione e ripristinare gli spazi nel modo più sicuro e completo possibile. Purtroppo, facebook
Una violenta mareggiata ha cancellato uno dei simboli più suggestivi del Salento: l’imponente arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, noto anche come Arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto dopo le piogge dei giorni scorsi, ra x.com