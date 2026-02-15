Piogge allagamenti a Margi

A causa delle abbondanti piogge di questi giorni, Margi, tra Torre Faro e Ganzirri, si riempie d’acqua e si allaga di nuovo. Un residente ha segnalato che le strade si allagano rapidamente, rendendo difficile il passaggio di auto e pedoni. La situazione si ripete ogni volta che piove intensamente, creando problemi quotidiani ai cittadini. Il problema si presenta anche con il prossimo cantiere del Ponte sullo Stretto, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.

A ogni pioggia l'area di Margi tra Torre Faro e Ganzirri si allaga. E' quanto sottolinea un lettore in vista anche dei futuri lavori del Ponte sullo Stretto.