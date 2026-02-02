Meteo allerta gialla per piogge e allagamenti

La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’allerta gialla per piogge e allagamenti. Per tutta la giornata di domani, martedì 3 febbraio, sono previste abbondanti precipitazioni che aumentano il rischio di allagamenti e problemi idrogeologici. La zona più a rischio riguarda la Toscana nord-ovest e le aree del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, dove si attendono possibili criticità lungo il reticolo principale dei fiumi. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-ovest e allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese per tutta la giornata di domani, martedì 3 febbraio. Dalla sera di oggi sono.

