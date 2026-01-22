Pio Esposito Inter l’attaccante devastante contro l’Arsenal in Champions accende i riflettori | il pubblico inglese colpito ora lo vuole in Premier League! La situazione

Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, ha attirato l’attenzione durante la partita contro l’Arsenal in Champions League, dimostrando il suo talento e la sua determinazione. La sua prestazione ha suscitato interesse anche nel pubblico inglese, che ora guarda con interesse alla possibilità di vederlo in Premier League. La situazione attuale vede Esposito al centro delle attenzioni di diversi club, mentre si valuta il suo futuro e le eventuali opportunità di trasferimento.

Inter News 24 Pio Esposito Inter, contro l’Arsenal in Champions accende i riflettori: il pubblico inglese lo vuole in Premier League! La situazione. L’impatto di Francesco Pio Esposito nella ripresa di Inter Arsenal è stato travolgente, sotto ogni punto di vista. Entrato nel secondo tempo, l’attaccante nerazzurro classe 2005 ha immediatamente cambiato volto alla gara, mettendo in seria difficoltà una delle difese più fisiche e strutturate d’Europa. Esposito ha preso il sopravvento nei duelli, riuscendo a dominare Mosquera sul piano atletico e tecnico. Una superiorità così evidente da costringere Mikel Arteta a intervenire: il tecnico dei Gunners ha deciso di sostituire Mosquera per opporre a Pio Gabriel, uno dei centrali più affidabili dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter-Arsenal, le pagelle: Saka devastante, Pio Esposito l’esempioL’incontro tra Inter e Arsenal, disputato a San Siro, ha visto i Gunners imporsi con merito.

Champions League, occasione sprecata per l’Inter: ora tutto si decide contro Arsenal e BorussiaL'Inter affronta un momento difficile in Champions League dopo due sconfitte consecutive, rendendo più complesso il percorso nel torneo.

Inter: Arsenal pazzo di Pio Esposito, le ultime sul rinnovoDopo un inizio di stagione super, i nerazzurri temono l'assalto delle big europee e aprono le trattative per il rinnovo del contratto. fantacalcio.it

Agente Pio Esposito: Non c'è fretta di sedersi di nuovo al tavolo per il rinnovo con l'InterL'agente Mario Giuffredi nelle scorse ore ha parlato al portale Calcio Napoli 24, utilizzando toni durissimi della gestione che sta facendo Antonio. tuttomercatoweb.com

Gli stessi punti dell'Inter ma senza Pio Esposito, cosa sei Lucio Gobbo! #jvtblive #JuventusBenfica x.com

In una serata non certo felice, una buona notizia per l’Inter: ottimo ingresso di Pio Esposito, all’altezza anche quando sale il livello. - facebook.com facebook