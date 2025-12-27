Trovato morto all’improvviso si scopre chi è | era molto conosciuto Festa subito annullata

San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, si è risvegliata immersa in un clima di profondo sgomento, con una notizia che nel giro di poche ore ha attraversato il paese e l’intero comprensorio garganico. Una comunità abituata a riconoscersi nei suoi volti più noti e nelle attività che animano il centro cittadino si è trovata improvvisamente a fare i conti con un’assenza difficile da accettare, che ha lasciato un vuoto evidente tra amici, clienti e conoscenti. Al centro di questo dolore collettivo c’è la figura di Michele Gravina, imprenditore di 34 anni molto conosciuto e stimato. Gravina era tra i titolari del bar “Primo Fiore”, storica attività di via della Repubblica, ed era impegnato anche nel settore dell’edilizia sostenibile con la “Bioedilizia Srl”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Alessandria, trovato morto in casa a 27 anni: si indaga per omicidio. “Forse ha conosciuto l’assassino su una app online”

Leggi anche: Chi era Raffaele Di Nunzio, trovato morto in un panificio a Napoli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trovato morto in auto, dramma a Monsampietro Morico. La scoperta del cognato che non riusciva a contattarlo - La scoperta choc è stata fatta ieri sera a Monsampietro Morico, in via Ete. corriereadriatico.it

Marco Lomagistro, comandante dei carabinieri trovato morto in caserma: la tragica scoperta dei colleghi - Un carabiniere, Marco Lomagistro di 31 anni, è stato trovato morto nella caserma di Tursi (Matera) dell'Arma, dove prestava servizio. leggo.it

Livorno - Trovato morto a 57 anni barista ex direttore di locali - facebook.com facebook