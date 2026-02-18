Pietre sui binari così l' antagonista sabotava i treni Ecco chi è

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Bolognese mentre posava pietre sui binari dei treni. La sua azione rischiava di causare incidenti gravi e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Secondo le indagini, l’uomo aveva già tentato di sabotare più treni in passato, cercando di ostacolare i trasporti locali. La polizia ha intercettato le sue mosse grazie a alcune segnalazioni dei cittadini e ha fermato il giovane prima che potesse mettere in atto altri atti di sabotaggio.

I carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. Lo anticipa il Tg1 sui social. A casa del fermato sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'arresto è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, in un tratto dove i carabinieri sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Paolo Guido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

