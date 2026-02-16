Pd e Anm non vogliono trasparenza sui finanziamenti al comitato per il No

Il Ministero della Giustizia ha accusato il Pd e l’Anm di opporsi alla trasparenza sui finanziamenti al Comitato 'Giusto dire NO', promosso dal sindacato delle toghe in vista del referendum di marzo. La questione riguarda le risorse che supportano la campagna del comitato, che ancora non sono state rese pubbliche. La discussione si è infiammata con accuse reciproche tra le parti coinvolte.

Botta e risposta tra il ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale magistrati sugli eventuali finanziamenti al Comitato 'Giusto dire NO' promosso dal sindacato delle toghe in vista del referendum del 22-23 marzo sulla riforma della giustizia. "Sottopongo alle vostre valutazioni l'opportunità di rendere noto alla collettività, nell'ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato 'Giusto dire NO' da parte di privati cittadini", si legge in un documento firmato dalla capo di Gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e indirizzato al presidente dell'Anm Cesare Parodi, nel quale si afferma che "è pervenuto al ministero un atto di sindacato ispettivo con il quale il parlamentare interrogante riferisce che il segretario generale dell'Anm avrebbe dichiarato che il 'Comitato Giusto dire NO' promosso dall'Anm ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria.