Da alcune ore circola online una foto di Laura Boldrini accanto a Mohammad Hannoun, arrestato per sospetti di finanziamenti terroristici. La notizia ha suscitato reazioni sui social, con il centrodestra che mette in discussione l’immagine pubblica della ex presidente della Camera. In questo contesto, Boldrini ha chiesto di non associare più il suo nome a Hannoun, sottolineando la distinzione tra le persone e le responsabilità.

Sta rimbalzando da alcune ore su molte pagine social la foto che immortala Laura Boldrini accanto a Mohammad Hannoun, arrestato per finanziamenti ai terroristi di Hamas. Una foto diventata virale che ha provocato la reazione indignata della parlamentare del Partito democratico. “Ora basta! Finora – dichiara Boldrini nella sua nota – non ho voluto commentare gli arresti di alcune persone sospettate di avere finanziato Hamas dall’Italia raccogliendo fondi destinati, invece, a sostenere la popolazione palestinese perché non ho alcun rapporto né con gli arrestati né con le organizzazioni che rappresentano, dunque non ho nulla da dire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Boldrini chiede di non accostare più il suo nome ad Hannoun. Centrodestra all’attacco: “Le sue foto alla Camera non valgono?”

Leggi anche: Boldrini: “Il mio nome accostato in modo subdolo ad Hannoun”

Leggi anche: Boldrini: “Il mio nome accostato in modo subdolo all’arresto di Hannoun”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Finanziamenti Hamas, Boldrini svela il suo 'legame' con Hannoun: "ora basta!" facebook