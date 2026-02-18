Piccola marcia per la pace | Tutti invitati
Nell’America, 19 monaci buddisti hanno deciso di partire in marcia per promuovere la pace, percorrendo più di 3.700 chilometri in tre mesi e mezzo. I monaci vogliono portare un messaggio di speranza e unire le persone attraverso il loro cammino. Durante il percorso, hanno incontrato comunità locali e organizzato incontri pubblici per sensibilizzare sull’importanza della convivenza pacifica.
In America 19 monaci buddisti si sono messi in cammino per la pace, percorrendo oltre 3.700 chilometri in 108 giorni. Un viaggio spirituale che ha visto tra i partecipanti anche il figlio di Martin Luther King e il nipote del Dalai Lama. Camminare è un atto sociale e di resistenza, in grado di trasformare lo spazio pubblico in una piattaforma per dare voce a istanze collettive o individuali. Per questo sabato 28 febbraio si svolgerà la quarta Piccola marcia della pace, promossa da Legambiente Busto Verde, dal tavolo In cammino per la pace, e dal coordinamento di Bicipace. Si parte alle 15 dalla Corte del ciliegio di Castellanza, viale Lombardia 55, per arrivare alle 17 all’Approdo di Calipolis, in via Colombo 80, a Fagnano Olona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tutti in marcia per la Pace. Ci sarà anche l’assessora AllegniL’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro di Forlì-Bertinoro organizza la marcia della pace giovedì 1 gennaio 2026, con ritrovo alle 15.
Marcia per la pace . Tra maxi bandiera e gommapiuma colorataDomani si svolgerà la marcia per la pace, promossa dall’Azione Cattolica Italiana.
Piccola marcia per la pace: Tutti invitati
Piccola marcia per la pace. Fino a Fagnano Olona contro odio e violenzeOggi avrà luogo la terza edizione della piccola marcia della pace, organizzata da Legambiente Busto Verde, Bicipace e dal tavolo InCamminoperlaPace, che coordina più di 30 realtà del territorio. ilgiorno.it
