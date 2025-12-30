L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro di Forlì-Bertinoro organizza la marcia della pace giovedì 1 gennaio 2026, con ritrovo alle 15. L’evento si propone come occasione di riflessione e unità, con la partecipazione anche dell’assessora Allegni. Un momento di sensibilizzazione per promuovere valori di solidarietà e dialogo nel rispetto dei principi di pace e convivenza civile.

L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Forlì-Bertinoro organizza giovedì 1 gennaio 2026 la marcia della pace con ritrovo alle 15.30 davanti alla stazione ferroviaria lato piazzale Martiri D’Ungheria. Durante il percorso sono previste diverse tappe: in via Giorgio Regnoli presso la Botteghina del Libro con una testimonianza del Servizio Migrantes e una sulla rigenerazione urbana. Sul sagrato della basilica di San Mercuriale ci sarà la consegna alle autorità civili del Messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata mondiale della Pace che ha come tema ’La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutti in marcia per la Pace. Ci sarà anche l'assessora Allegni

