Picchiano a sangue un uomo e lo costringono a usare la carta di credito | la violenza
Due uomini hanno brutalmente picchiato un uomo, causando una forte perdita di sangue dal naso, e poi lo hanno minacciato con un punteruolo. La causa dell’aggressione sembrerebbe una lite precedente. I aggressori lo hanno costretto a usare le sue carte di credito per effettuare pagamenti, minacciandolo di ulteriori violenze se avesse tentato di opporsi. La vittima si è ritrovata a obbedire alle loro richieste per salvarsi la vita. La polizia sta cercando di identificare i responsabili tra le immagini delle telecamere di sorveglianza.
Hanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso. Poi lo hanno costretto sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e a effettuare dei pagamenti con le sue carte in cambio della sua libertà. Due giovani, un 27enne napoletano e un 27enne casertano, sono stati bloccati dalla polizia in piazza Garibaldi a Napoli: devono rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi. Gli agenti del Reparto prevenzione Crimine, impegnati nel servizio "Stazioni Sicure" nei pressi della stazione centrale di Napoli, e i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte di una vittima di rapina.🔗 Leggi su Napolitoday.it
