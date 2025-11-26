La promessa di un’occasione imperdibile, accompagnata dal richiamo rassicurante di un marchio noto come Nutella, sta diventando per molti utenti Facebook una trappola studiata nei minimi dettagli. Una nuova truffa sta infatti sfruttando l’immagine del celebre brand per diffondere post che appaiono innocui, ma che di fatto reindirizzano verso siti costruiti appositamente per carpire i dati delle carte di credito di chi abbocca. L’intero meccanismo punta sulla familiarità del marchio e sull’idea di un affare sottocosto, trasformando la curiosità in rischio concreto. Secondo quanto segnalato, la prima “spia” dell’inganno arriva da un post accattivante pubblicato sui social, con un tono confidenziale e convincente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo fanno con la Nutella”. Nuova truffa in Italia, rubano così i dati della carta di credito