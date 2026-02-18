lo pestano e poi lo costringono a usare carte credito arrestati

Un uomo è stato picchiato brutalmente da due persone, che poi lo hanno costretto a usare le loro carte di credito. La violenza è avvenuta in strada, vicino a un parco pubblico, dove i aggressori si sono scagliati contro di lui senza motivo apparente. Dopo averlo colpito ripetutamente, lo hanno immobilizzato e lo hanno costretto a effettuare pagamenti con le loro carte. La polizia ha arrestato i due aggressori, che ora sono in custodia. La vittima si trova in ospedale, sotto osservazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso. Poi lo hanno costretto sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e ad effettuare dei pagamenti con le sue carte in cambio della sua libertà. Due giovani, un 27enne napoletano ed un 27enne casertano, sono stati bloccati dalla polizia in piazza Garibaldi a Napoli: devono rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata. Gli agenti del Reparto prevenzione Crimine, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure” nei pressi della stazione centrale di Napoli, e i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte di una vittima di rapina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

