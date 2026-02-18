Gaia Papi riporta che un uomo di 42 anni ha aggredito i genitori e li ha costretti a consegnargli dei soldi, finendo in manette. La situazione è peggiorata negli ultimi mesi, con minacce sempre più frequenti e comportamenti aggressivi che hanno spinto i vicini a chiamare le forze dell’ordine.

di Gaia Papi Un’escalation di violenze domestiche, minacce e richieste di denaro culminata con il carcere. La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori anziani conviventi. L’indagine nasce da una prima denuncia presentata alcuni mesi fa alla Questura di Arezzo. Da quel momento la Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, ha avviato un’articolata attività investigativa per ricostruire un quadro fatto di condotte vessatorie e violente protratte nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchia i genitori e li ricatta. Finisce in manette a 42 anni

