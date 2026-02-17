Picchia i genitori per i soldi e li manda in ospedale | giovanissimo in manette

A San Felice a Cancello, un ragazzo di 23 anni ha picchiato i genitori perché voleva i soldi e li ha feriti gravemente. La scena si è svolta davanti alla loro casa, dove i vicini hanno chiamato subito le forze dell’ordine. I genitori sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre il giovane è stato arrestato.

Notte di violenza e tensione a San Felice a Cancello. Un 23enne ha aggredito i genitori mandandoli in ospedale. Decisivo l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato il giovane. L'intervento dei militari scatta dopo una richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa del 112. Dall'altro capo del telefono una voce ancora terrorizzata ha raccontato delle intemperanze del ragazzo. Così una gazzella dei carabinieri della locale Stazione giunge sul posto. La scena che si svela agli occhi dei militari è agghiaccianti. Una casa messa a soqquadro e due persone ancora visibilmente scosse per le percosse subite poco prima dal figlio.