Piacenza torna a giocare in Europa, subito dopo la sconfitta in Coppa Italia. Questa sera affronta Jastrzebski Wegiel in Cev Cup, in un match che si preannuncia molto combattuto. Boninfante, l’allenatore della Gas Sales Bluenergy, si aspetta una partita dura e piena di intensità. I giocatori sono pronti a fare la loro parte, consapevoli che ogni punto conta in questa fase. La sfida promette spettacolo, con entrambe le squadre che vogliono vincere per salire in classifica.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo su scala europea subito dopo il capitolo chiuso in Coppa Italia. Il 10 febbraio alle ore 20.30, la squadra allenata da Dante Boninfante affronterà in trasferta lo Jastrzebski Wegiel, nell’andata dei Playoff Round della Cev Volleyball Cup, in scena presso l’Hala Widowiskowo-Sportowa di Jastrzebie Zdroj. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn free e vedrà le assenze di due protagonisti della squadra biancorossa. La sfida si disputerà in Polonia, nello stadio Hala Widowiskowo-Sportowa di Jastrzebie Zdroj, martedì 10 febbraio alle ore 20.30. L’arbitro bulgaro Lyubomir Sirakov e l’arbitro Jasmin Husejnovic della Bosnia-Erzegovina dirigeranno l’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cev Cup, sfida tra Jastrzebski Wegiel e Piacenza: Boninfante prevede una battaglia

Piacenza si impone in rimonta contro il CESKE Budejovice nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile.

Piacenza ha battuto facilmente lo Rio Duero Soria negli ottavi di finale della CEV Cup e ora si prepara ai playoff.

