Gardner e Manzi chiudono l’ultimo test a Phillip Island | chilometri preziosi in vista del debutto WorldSBK 2026

Remy Gardner e Stefano Manzi hanno concluso l’ultimo test a Phillip Island il 17 febbraio, perché devono preparare al meglio il debutto nel campionato WorldSBK 2026. La squadra GYTR GRT Yamaha ha percorso molti chilometri in due giorni, analizzando i dati raccolti per affinare la moto in vista della prima gara. La sessione si è svolta sulla stessa pista dove si correrà tra pochi giorni, dal 20 al 22 febbraio.

Il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team ha concluso il suo ultimo test pre-stagionale il 16 e 17 febbraio sul circuito di Phillip Island, in Australia, con Remy Gardner e Stefano Manzi impegnati a macinare giri e raccogliere dati in vista dell' opening round del Mondiale WorldSBK 2026, in programma proprio sulla stessa pista dal 20 al 22 febbraio. Due giorni intensi, più orientati al lavoro "da weekend di gara" che alla caccia del tempo secco: prove di componenti, verifica di setting, ritmo e resistenza, con l'obiettivo di arrivare pronti all'appuntamento ufficiale. Gardner, il "local hero", torna in pista: lavoro di fiducia e setup.