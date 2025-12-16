marche 101 nuovi sanitari per le ast di pesaro urbino e fermo

Iniziative volte a rafforzare i servizi sanitari nelle Marche: 101 nuovi sanitari saranno assunti nelle Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro Urbino e Fermo, contribuendo a migliorare l’efficienza e l’assistenza nelle strutture locali.

Sarà potenziato l’organico delle Aziende Sanitarie Territoriali di Fermo e di Pesaro Urbino con l’assunzione di personale medico e sanitario. Le due Ast hanno infatti aggiornato i rispettivi Piani Integrati di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025?2027, su cui poi la Giunta regionale ha dato parere favorevole. Le parole dell’assessore Calcinaro. “Ritengo davvero molto importante che finalmente si parli di assunzioni – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – È un segnale positivo e concreto. Fino a pochi giorni fa stavamo parlando dei ‘contenitori’, cioè delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, con una domanda ricorrente da parte dei cittadini: strutture nuove, ma con quali contenuti e con quale personale? Oggi possiamo dare una risposta chiara. Lapresse.it

