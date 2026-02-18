Il prorettore vicario Vieri Fusi ha annunciato che al Campus Mattei verrà costruito un nuovo padiglione di Geologia, per rispondere alle esigenze dei circa trentacinque studenti e docenti sfollati dopo il cedimento di un’ala del vecchio edificio. La nuova struttura, che sorgerà in meno di un anno, sarà leggera e sostenibile, con materiali innovativi e a basso impatto ambientale. Questa decisione arriva dopo le recenti preoccupazioni per la sicurezza dell’ex sede, che ha portato alla necessità di trovare una soluzione rapida e efficace.

"Al Campus Mattei sorgerà in meno di un anno il nuovo padiglione di Geologia ". È il prorettore vicario Vieri Fusi ad annunciare la lieta notizia, che sarà la soluzione ai circa trentacinque ‘sfollati’ di Scienze Geologiche che nei giorni scorsi hanno dovuto lasciare un’ala del Campus Scientifico Mattei (ex Sogesta) in seguito a un piccolo cedimento in una parte della struttura. Lo spostamento provvisorio del personale in alcuni ambienti dell’ala nuova durerà solo pochi mesi: "Era già previsto – spiega Fusi – che il Campus Scientifico diventasse la casa di tutti i settori sperimentali delle varie facoltà, ottimizzando le risorse strumentali e tecniche in un unico grande polo di studio e ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Al Campus Mattei nuovo padiglione di Geologia". Sarà una struttura leggera e ad alta sostenibilità

Sostenibilità e innovazione ad alta quota: Enel costruisce a Livigno la cabina elettrica più alta d’Italia per Milano-CortinaEnel ha realizzato a Livigno la cabina elettrica primaria più alta d’Italia, un esempio di sostenibilità e innovazione in alta quota.

La struttura finanziaria dà solidità al Piano Mattei. Le studio di FattibeneLa struttura finanziaria del Piano Mattei si rafforza, dando più stabilità all’intero progetto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.