Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno | perizia psichiatrica per il 17enne

Da ilgiorno.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni si trova sotto perizia psichiatrica dopo essere stato accusato di aver molestato e minacciato una ragazza di 15 anni. La giovane, che prendeva il treno ogni giorno tra Villasanta e Monza, aveva attirato l’attenzione del giovane che, prima, aveva iniziato a salutarla con baci sulle guance e a invitarla sui social. Quando la ragazza ha rifiutato, lui ha provato a baciarla sulla bocca, poi si è scagliato contro di lei con insulti, strattonamenti e minacce, di

Villasanta (Monza Brianza), 28 gennaio 2026 - Perizia psichiatrica per il 17enne accusato di avere preso di mira una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari alle stazioni ferroviarie di Villasanta e Monza, approcciandola prima con baci sulle guance e con l'invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare a l tentativo di baciarla sulla bocca e alle minacce, gli insulti, gli strattonamenti di fronte ai continui rifiuti della ragazzina. L'ha deciso il Tribunale per i minorenni di Milano dove oggi il ragazzo, difeso dall'avvocato Francesco Ruffo, è stato chiamato a rispondere delle accuse di violenza sessuale e atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno perizia psichiatrica per il 17enne

© Ilgiorno.it - Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno: perizia psichiatrica per il 17enne

Approfondimenti su Villasanta 17enne

Ricercato per stalking e violenza sessuale arrestato su un treno

Un uomo di 24 anni, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola durante un controllo su un treno internazionale.

Ottantaduenne indagato per stalking, il gip ordina una perizia psichiatrica

Un uomo di 82 anni è stato indagato per stalking nei confronti di sei vicini di casa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Villasanta 17enne

Argomenti discussi: Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcere; Accusato di violenza sessuale su una paziente, medico assolto; Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne; Maestro di musica accusato di violenza sessuale su sette alunne: la Procura chiede 10 anni e 4 mesi di reclusione.

Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno: perizia psichiatrica per il 17enneIl ragazzo era stato arrestato a maggio dai carabinieri di Villasanta e ora si trova agli arresti domiciliari. La studentessa ha riferito di essere stata approcciata prima con baci sulle guance e con ... ilgiorno.it

accusato di violenza sessualeModena, 20 enne accusato di plurime violenze sessualiIl giovane si trova già in carcere per un episodio risalente allo scorso agosto nei pressi dei laghetti Sant'Anna. I precedenti a febbraio e maggio 2025 ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.