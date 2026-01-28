Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno | perizia psichiatrica per il 17enne

Un ragazzo di 17 anni si trova sotto perizia psichiatrica dopo essere stato accusato di aver molestato e minacciato una ragazza di 15 anni. La giovane, che prendeva il treno ogni giorno tra Villasanta e Monza, aveva attirato l’attenzione del giovane che, prima, aveva iniziato a salutarla con baci sulle guance e a invitarla sui social. Quando la ragazza ha rifiutato, lui ha provato a baciarla sulla bocca, poi si è scagliato contro di lei con insulti, strattonamenti e minacce, di

Villasanta (Monza Brianza), 28 gennaio 2026 - Perizia psichiatrica per il 17enne accusato di avere preso di mira una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari alle stazioni ferroviarie di Villasanta e Monza, approcciandola prima con baci sulle guance e con l'invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare a l tentativo di baciarla sulla bocca e alle minacce, gli insulti, gli strattonamenti di fronte ai continui rifiuti della ragazzina. L'ha deciso il Tribunale per i minorenni di Milano dove oggi il ragazzo, difeso dall'avvocato Francesco Ruffo, è stato chiamato a rispondere delle accuse di violenza sessuale e atti persecutori.

