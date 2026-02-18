Perugia vince anche a Berlino e completa il poker in Champions League

La squadra di pallavolo Sir Sicoma Monini Perugia ha ottenuto un’altra vittoria in Champions League, questa volta contro i Berlin Recycling Volleys a Berlino. La partita si è conclusa con un risultato netto, permettendo ai perugini di completare il loro poker di successi nel girone. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione e ha dominato in campo, facendo un passo importante verso gli ottavi di finale. La vittoria a Berlino conferma il buon momento del team, che continua a sorprendere con le sue prestazioni.

Nel contesto della Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia ha chiuso la fase a gironi imponendosi in modo netto su Berlin Recycling Volleys, consolidando la leadership della Pool C e mettendo a segno la terza vittoria consecutiva. L'incontro, disputato davanti a oltre 8.500 spettatori, ha mostrato una squadra capace di controllare il ritmo, sfruttando la solidità difensiva e la rapidità del gioco in fase offensiva per mantenere costante la pressione sull'avversario. La gestione del match ha evidenziato una superiorità nei fondamentali chiave: percentuale di punto realizzati in attacco superiore, ricezione meno incisiva da parte di Berlino e una dinamica di servizio bilanciata.