Perugia ruggisce in Champions League | Giannelli spadroneggia Berlino ko e primo posto

Perugia si afferma in Champions League, conquistando una vittoria netta contro il Berlin Recycling Volleys con un risultato di 3-0. La squadra italiana ha mostrato solidità e determinazione, confermandosi al primo posto della competizione. La partita, svolta davanti a un pubblico di circa 3.000 spettatori, ha visto Giannelli protagonista, contribuendo alla prestazione complessiva della squadra.

Perugia ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un perentorio 3-0 (25-13; 25-23; 25-14) di fronte ai 3.200 spettatori del PalaBarton e ha così infilato la terza vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, issandosi al comando della graduatoria del gruppo C con tre affermazioni (8 punti) proprio davanti ai tedeschi (due successi, 5 punti). Dopo i brividi provati un paio di settimane fa sul campo degli spagnoli del Guaguas, dove sono riusciti a spuntarla soltanto al tie-break, la capolista della Superlega è tornata a esprimere un gioco convincente e ha potuto fare festa. I Block Devils hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea, garantita soltanto alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta). 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, Perugia recupera un cedimento e vince in Champions League: Giannelli granitico, turnover tatticoPerugia inaugura con successo la sua avventura in Champions League di volley maschile, recuperando da un momentaneo cedimento e conquistando la vittoria.

Perugia-Berlino oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingPerugia e Berlino si affrontano mercoledì 21 gennaio alle 20.

