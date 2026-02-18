Perugia completa l’en-plein in Champions League | Giannelli delizia Berlino espugnata e quarti da imbattuta

Perugia ha vinto contro il Berlin Recycling Volleys per 3-0, confermando il suo cammino imbattuto nella fase a gironi della Champions League di volley maschile. La squadra ha dominato il match, con punti decisi e una difesa solida, conquistando così il primo posto nel girone e la qualificazione ai quarti di finale. Giannelli ha brillato con un’ottima prestazione, mentre il pubblico ha applaudito il successo della squadra italiana. Ora, Perugia aspetta di conoscere il suo avversario nel prossimo turno.

Perugia ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys per 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) e ha così completato il proprio percorso da imbattuta nella fase a gironi della Champions League di volley maschile: sei vittorie, 17 punti, 18-4 il conto set, qualificazione ai quarti di finale già in cassaforte da una giornata con il primo posto nel girone, pass per il tabellone a eliminazione diretta da testa di serie numero 1 o numero 2. I Campioni del Mondo hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei primi due set e hanno poi tenuto a bada il tentativo di rientrare nel terzo parziale da parte della formazione tedesca, spinta dal proprio pubblico e bisognava di conquistare almeno un set per meritarsi il secondo posto nella Pool C che avrebbe garantito l'ammissione ai playoff, il turno da dentro o fuori che promuoverà altre tre squadre ai quarti di finale.