Perugia concluso l' intervento di drenaggio in via San Giuseppe Il punto sui lavori

Perugia, una frana ha causato la chiusura di via San Giuseppe lo scorso 10 febbraio. Da allora, le autorità hanno avviato un intervento di drenaggio e consolidamento per mettere in sicurezza la zona. Questa mattina, i lavori sono stati completati, consentendo di riaprire la strada al traffico. Gli operai hanno rimosso i materiali instabili e rinforzato le pareti rocciose con nuove strutture. Ora, si attende solo un controllo finale prima di ripristinare la circolazione normale. La strada tornerà pienamente operativa nelle prossime ore.

Entro la settimana prevista la costruzione del muro in calcestruzzo. Nuovo sopralluogo dell'assessore Zuccherini Proseguono a ritmo serrato i lavori di messa in sicurezza e recupero di via San Giuseppe a Perugia, interessata lo scorso 10 febbraio da una frana che ha portato alla chiusura dell'area al traffico veicolare. Gli interventi di ripristino della strada sono partiti il 12 febbraio, a seguito di un sopralluogo dell'amministrazione comunale e dei tecnici impiegati. A una settimana di distanza dall'apertura del cantiere gli interventi procedono speditamente, in linea con le tempistiche previste.