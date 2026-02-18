Perugia Basket il giovale talento Max Crocetti convocato in Nazionale Under 18

Max Crocetti, giovane talento del Perugia Basket, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 maschile. La scelta deriva dalle sue ottime prestazioni in campionato, che hanno attirato l’attenzione degli allenatori azzurri. Crocetti, classe 2005, si è distinto negli ultimi mesi grazie a capacità tecniche e mentalità. La convocazione avviene dopo quella di dicembre di Augusto Grandi, un altro giovane promettente della U15 perugina. La sua presenza in nazionale rappresenta un passo importante nella sua crescita sportiva. Ora si prepara ad affrontare il prossimo raduno.

Grande soddisfazione in casa Perugia Basket per la convocazione di Max Crocetti al raduno della Nazionale Under 18 maschile che segue quella di dicembre di Augusto Grandi, atleta del 2011 e della U15 eccellenza perugina. Il giovane atleta biancorosso, dopo aver partecipato ad un primo raduno di settembre con il compagno di squadra Cristian Roman, è stato inserito dal coach azzurro Marco Sodini tra i 18 giocatori selezionati per lo stage in programma a Livorno, appuntamento conclusivo del progetto federale “Ogni Regione Conta”, dedicato ai migliori prospetti classe 2008 e 2009 provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Unicusano Avellino Basket, il giovane Daniele Mallardo convocato nella nazionale Under 15 Leggi anche: Basket giovanile, Forlì fucina di talenti: Gabriele Cappabianca convocato nella Nazionale Under 16 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza torna a sorridere: Brindisi travolta al Villa Romiti. Derby d’oro per l'Under 14; Rubato il furgone del settore giovanile della New Basket: poliziotto fuori servizio lo ritrova. Basket, Serie C Unica: prove di forza di Perugia e GubbioTutto facile o quasi per lo Svila Perugia e per l’Emi Gubbio nella sesta giornata di ritorno di Serie C Unica. La squadra allenata da Barilla supera la Virtus Assisi 65-81 in trasferta. All’intervallo ... umbria24.it Arrestato un 21enne per l'omicidio di Hekuran Cumani, il giovane ucciso a PerugiaUn ragazzo di 21 anni è stato arrestato per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese, residente a Fabriano, ucciso con una coltellata a Perugia dopo una rissa avvenuta nel ... rainews.it Basket Perugia domina e piega la Virtus con prova di forza #basketperugia #campionato #capolista #Difesa #Dubois #Monacelli #PalaSir #partita #Pennicchi #punteggio #Ranitovic #rimonta #Roster #serieC #VirtusAssisi facebook