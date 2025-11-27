Unicusano Avellino Basket il giovane Daniele Mallardo convocato nella nazionale Under 15

L’Unicusano Avellino Basket è lieta di annunciare che Daniele Mallardo, classe 2011, risponderà alla convocazione della Nazionale Italiana Under 15. Il giovane biancoverde è stato selezionato nell’ambito del progetto Academy Italia e prenderà parte alla Ludec Cup 2025, in programma dal 5 all’8. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

unicusano avellino basket il giovane daniele mallardo convocato nella nazionale under 15

