Basket giovanile Forlì fucina di talenti | Gabriele Cappabianca convocato nella Nazionale Under 16

La Pallacanestro Forlì 2.015 si conferma fucina di giovani talenti. Il settore Squadre Nazionali ha convocato il classe 2010 Gabriele Cappabianca in per il 18esimo Torneo internazionale di Iscar (Spagna) che vedrà l'Italia Under 16 esordire il 4 dicembre contro Castilla Y Leon, per poi affrontare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

