Perù | Presidente ad interim destituito per irregolarità e sospetti legami con funzionari cinesi Indagini in corso

Il governo peruviano ha rimosso il presidente ad interim José Jerí, accusandolo di aver manipolato documenti ufficiali e di mantenere rapporti sospetti con funzionari cinesi. La decisione arriva dopo una serie di indagini che hanno portato alla scoperta di presunte irregolarità nelle sue attività. Le autorità stanno esaminando i collegamenti tra Jerí e alcune figure di Pechino, che potrebbero aver influenzato le recenti decisioni politiche nel paese. La destituzione è stata comunicata ufficialmente questa mattina, mentre le indagini continuano a raccogliere prove.

Perù, Sconvolgimento Politico: Il Presidente Ad Interim José Jerí Destituito per Legami con la Cina e Irregolarità. Il Perù è piombato in una nuova fase di instabilità politica con la destituzione del presidente ad interim José Jerí, avvenuta oggi, 17 febbraio 2026. La decisione del parlamento è stata motivata da accuse di traffico di influenze, assunzioni irregolari nella pubblica amministrazione e, in modo determinante, dalla rivelazione di incontri non dichiarati con rappresentanti del governo cinese. La vicenda apre uno scenario di incertezza sul futuro del paese sudamericano. Una Crisi di Legittimità: Le Accuse Contro Jerí. In Perù è stato rimosso l'ennesimo presidente. José Jerí è stato rimosso dal ruolo di presidente ad interim del Perù, dopo soli quattro mesi al governo. Con 75 voti a favore, 24 contrari e 3 astensioni, martedì il parlamento peruviano ha approvato la destituzione. Perù, il Parlamento destituisce il presidente José Jerí. Jerí è stato destituito dal Parlamento al termine di un procedimento di impeachment per presunto traffico di influenze e presunte assunzioni irregolari.