Un ragazzo di 26 anni è finito in Arno e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. La sera del 17 febbraio, intorno alle 22:30, i pompieri sono arrivati sul ponte Santa Trinita a Firenze dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. L’uomo era in difficoltà nell’acqua e sono riusciti a tirarlo fuori in tempo.

FIRENZE – Finisce nell’Arno, recuperato dai vigili del fuoco. Sono intervenuti ieri sera (17 febbraio) intorno alle 22,30 sul ponte Santa Trinita a Firenze per il soccorso e recupero dell’uomo in acqua. Sul posto è stata inviata una squadra, i sommozzatori e il mezzo nautico. All’arrivo dei soccorsi l’uomo, trascinato dalla corrente, aveva raggiunto l’argine dove un vigile del fuoco di passaggio e libero da servizio, lo aveva raggiunto e aveva p restato la prima assistenza. Il recupero è stato effettuato con una manovra Saf su corda ancorata a l’autoscala dove la persona è stata posizionata su una barella toboga e affidata al personale sanitario per i controlli di rito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cade in Arno, 26enne recuperato dai vigili del fuoco

