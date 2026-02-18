Perplexity ai elimina annunci | piano di implementazione per mantenere la fiducia degli utenti

Perplexity AI ha deciso di eliminare gli annunci pubblicitari, cercando di mantenere la fiducia degli utenti. La scelta nasce dopo che molte aziende tech hanno puntato sulla pubblicità online per coprire i costi elevati dei loro modelli di intelligenza artificiale. In risposta, Perplexity ha avviato un piano per integrare funzionalità a pagamento e ridurre le inserzioni. Questa strategia mira a offrire un’esperienza più pulita e trasparente, senza interrompere il flusso di conversazioni con pubblicità invasive. La società intende testare queste novità nelle prossime settimane.

Il dibattito sulla monetizzazione dell' intelligenza artificiale si intensifica, con alcune realtà tecnologiche che investono massicciamente in pubblicità digitale per far fronte ai costi dei grandi modelli linguistici. In controtendenza, la startup di ricerca sull'IA Perplexity sembra privilegiare una strada orientata agli abbonamenti, mettendo al centro una crescita guidata dagli utenti anziché dalle inserzioni. perplexity abbandona la pubblicità nell'ia per concentrarsi su abbonamenti a pagamento. secondo fonti di stampa economica, questa scelta rappresenta una repentina trasformazione per l'azienda con sede a san francisco.