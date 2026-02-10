DuckDuckGo | Duckai si fa sentire con la chat vocale AI privacy e OpenAI al servizio degli utenti

DuckDuckGo lancia una nuova chat vocale AI sulla sua piattaforma Duck. L’azienda punta a offrire agli utenti un modo più rapido e naturale di interagire con la tecnologia, sfruttando l’intelligenza artificiale di Duck.ai. La novità mira a rendere le ricerche più semplici e immediate, senza compromettere la privacy, considerata uno dei punti forti del motore di ricerca. La funzione si inserisce in un mercato in rapida evoluzione, dove sempre più aziende puntano su assistenti vocali intelligenti.

DuckDuckGo ha introdotto la chat vocale basata sull’intelligenza artificiale sulla sua piattaforma Duck.ai, offrendo agli utenti un’esperienza di conversazione cifrata e con un forte sulla privacy. La nuova funzionalità, disponibile a partire dal 10 febbraio 2026, sfrutta OpenAI come fornitore esclusivo per le conversazioni vocali, con limiti giornalieri per gli utenti gratuiti e soglie più ampie per gli abbonati premium. Questa mossa consolida la posizione di DuckDuckGo come motore di ricerca e piattaforma AI orientata alla protezione dei dati personali. L’annuncio rappresenta un’evoluzione significativa per Duck.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su DuckDuckGo Duck.ai

Ultime notizie su DuckDuckGo Duck.ai

