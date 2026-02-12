Upscrolled perde fiducia degli utenti | perché l’alternativa a tiktok sta perdendo credibilità

Upscrolled sta perdendo credibilità tra gli utenti negli Stati Uniti. La piattaforma, che cercava di offrire un’alternativa a TikTok, sta facendo fatica a mantenere la fiducia del pubblico. Le polemiche sul ban e le difficoltà nella moderazione dei contenuti hanno indebolito la sua posizione. Sempre più utenti si allontanano, mettendo in discussione il futuro di questa app.

questo testo analizza l’evoluzione delle alternative a tiktok negli stati uniti, focalizzandosi su upscrolled, sulle dinamiche della proposta di ban e sulle questioni legate alla moderazione dei contenuti. vengono evidenziate le tappe principali, le risposte della piattaforma e i dati di crescita nel confronto con tiktok, offrendo una prospettiva chiara e aggiornata. upscrolled: nascita e contesto delle alternative a tiktok. prima dell’insediamento di trump come presidente, l’amministrazione statunitense aveva proposto un divieto su tiktok. l’intervento avrebbe dovuto entrare in vigore nel gennaio 2025, ma è stato rinviato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

UpScrolled emerge come nuova piattaforma indipendente, attirando utenti in seguito all’esodo da TikTok.

Web Summit Qatar: l'app social UpScrolled sfida Big Tech con un approccio etico anti-algoritmiAl Web Summit Qatar 2026, incentrato su IA e regolamentazione del digitale, una piattaforma social emergente catalizza uno dei dibattiti più accesi. View on euronews ... msn.com

RIMA NAJJAR - COME UPSCROLLED DEVE RESISTERE ALL'AQUISIZIONE: UN PROSPETTO DEI NOVE PUNTI DI PRESSIONE Di Rima Najjar - 30 gennaio 2026 I social media sono diventati il luogo di un nuovo esodo. Arabi, musulmani e antisionisti o - facebook.com facebook