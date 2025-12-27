Approvato il Piano industriale 2026 | cantieri scuole strade e nuovi spazi pubblici

L’assemblea dei soci di Patrimonio Copparo ha approvato il Piano industriale 2026 della società partecipata del Comune che, martedì 30 alle 21, approderà in Consiglio comunale per la presentazione e il definitivo via libera. L’amministratore unico Dario Bigoni, nella propria relazione, ha offerto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

