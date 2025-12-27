Approvato il Piano industriale 2026 | cantieri scuole strade e nuovi spazi pubblici
L’assemblea dei soci di Patrimonio Copparo ha approvato il Piano industriale 2026 della società partecipata del Comune che, martedì 30 alle 21, approderà in Consiglio comunale per la presentazione e il definitivo via libera. L’amministratore unico Dario Bigoni, nella propria relazione, ha offerto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Fincantieri: approvato il Piano 2026-2030, crescita +40% ricavi, +90% Ebitda e utile netto a 500 mln euro; Geox: CdA approva il budget 2026, margini confermati nonostante ricavi in calo; Nuovo piano industriale per Yolo; SIB alza il tiro: 109 milioni di investimenti e bilancio 2026 approvato.
Fincantieri, approvato il Piano Industriale 2026-2030 F4 – Fast Forward Further Future e la strategia di sostenibilità - Folgiero (Fincantieri): "Il Piano è l’espressione di una strategia che mette al centro la capacità di evolvere, integrare talenti e tecnologie, ... affaritaliani.it
Approvato il Piano Industriale 2026-2030 di Fincantieri - A ha esaminato ed approvato il Piano Industriale 2026 - aresdifesa.it
Fincantieri: 100 assunzioni in tutta Italia e nuovo Piano Industriale - Il nuovo Piano Industriale del Gruppo prevede l'aumento degli ordini e della produzione e richiederà nuovi inserimenti di personale. ticonsiglio.com
La strategia è contenuta nel nuovo Piano economico-finanziario approvato giorni fa. - facebook.com facebook
Questa settimana la Commissione europea ha approvato il Piano europeo per la casa, una risposta concreta a quella che ormai è un’emergenza diffusa in tutta Europa. Il Piano mette in campo una serie di strumenti per aumentare l’offerta di alloggi e sos x.com
