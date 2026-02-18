Pericolo diffidati | in 4 rischiano di saltare la gara di ritorno in caso di ammonizione
Il nome di quattro giocatori rischia di saltare la partita di ritorno a causa di un’ammonizione durante l’incontro di questa sera all’Aspmyra Stadion tra BodøGlimt e Inter. La causa principale è il comportamento durante la gara, che potrebbe portare a conseguenze immediate. La federazione ha avvertito che un cartellino giallo in più potrebbe significare l’esclusione dalla prossima partita. I club stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che ogni fallo potrebbe cambiare le sorti dell’intera sfida.
C’è un altro elemento da tenere in considerazione nella sfida di questa sera all’Aspmyra Stadion tra BodøGlimt e Inter: il rischio squalifica. In vista dell’andata dei playoff di Champions League, sono ben sei i calciatori sotto diffida che potrebbero saltare il match di ritorno a San Siro in caso di ammonizione. Tra i nerazzurri l’attenzione è massima su quattro titolarissimi: Lautaro Martinez, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni. Un cartellino giallo costringerebbe uno di loro a guardare dalla tribuna la gara di ritorno, appuntamento già delicatissimo per la qualificazione agli ottavi.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Diffidati Monaco Juve, sono quattro i bianconeri in pericolo per la sfida di Champions: rischiano di saltare l’andata dei playoffLa partita di Champions tra Monaco e Juventus potrebbe vedere assenti quattro giocatori bianconeri a causa di diffide.
