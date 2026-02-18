Pericolo diffidati | in 4 rischiano di saltare la gara di ritorno in caso di ammonizione

Il nome di quattro giocatori rischia di saltare la partita di ritorno a causa di un’ammonizione durante l’incontro di questa sera all’Aspmyra Stadion tra BodøGlimt e Inter. La causa principale è il comportamento durante la gara, che potrebbe portare a conseguenze immediate. La federazione ha avvertito che un cartellino giallo in più potrebbe significare l’esclusione dalla prossima partita. I club stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che ogni fallo potrebbe cambiare le sorti dell’intera sfida.